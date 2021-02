Au moins seize corps ont été repêchés des eaux du fleuve Congo après le naufrage d'une péniche surchargée dimanche en République démocratique du Congo (RDC) alors que plusieurs autres corps restent coincés dans les débris de l'embarcation, selon un décompte mercredi de la marine et de la Croix rouge congolaises. "Nous avons secouru 125 personnes. Nous avons repêché seize corps", a déclaré Papy Kamalubanda, commandant de la force navale congolaise dans cette zone et chef des opérations de sauvetage. Partie dimanche du port fluvial de Maluku près de Kinshasa, la péniche (appelée baleinière en RDC) surchargée de passagers et de marchandises qui se rendait à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur, selon des témoignages des rescapés.

"Nous étions nombreux, très nombreux. Au moment où la baleinière s'est renversée, plusieurs personnes se sont noyées. Ceux qui étaient dans le compartiment d'en bas se sont retrouvés sous la baleinière", a témoigné, Mado Tshala, une rescapée. Pays de 2,3 millions de km2, la RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Con go et ses affluents ainsi que les lacs.

Des naufrages se produisent régulièrement, le plus souvent avec de lourds bilans humains et matériel.