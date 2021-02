A la lumière de la pandémie "Covid-19" et sur la base de larges consultations avec les Etats membres et les parties prenantes, le Bureau de l'ANUE avait décidé, le 8 octobre 2020, que la 5è session de l'assemblée des Nations Unies devrait se dérouler en deux étapes.

La première aura lieu les 22 et 23 février 2021.

L'ordre du jour de cette rencontre sera axé sur les décisions urgentes, alors que les questions de fond qui nécessitent des négociations approfondies seront reportées à la 2ème partie de cette session prévue en février 2022, a précisé la même source.

Le thème qui a été décidé lors d'une réunion conjointe des Bureaux de l'Assemblée et du Comité des représentants permanents début décembre 2019, sur la base de consultations approfondies avec les Etats membr es et les parties prenantes, appelle à une action renforcée pour protéger et restaurer la nature et trouver les solutions fondées sur la nature pour atteindre les objectifs de développement durable dans leurs dimensions complémentaires (sociale, économique et environnementale).

Cette session mobilisera, selon la même source, les Etats membres et les parties prenantes à partager et à mettre en œuvre des approches et des solutions fondées sur la nature qui ont fait leurs preuves et qui contribuent à la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable, en particulier l'éradication de la pauvreté et la promotion de modes de consommation et de production durables.

Elle permettra également de prendre "des mesures ambitieuses" pour mieux reconstruire en veillant à ce que les investissements après la pandémie Covid-19 contribuent au développement durable, selon le Bureau de l'ANUE.