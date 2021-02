Une (1) personne a trouvé la mort et 147 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi mercredi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été signalé dans la wilaya d'Alger qui a enregistré le décès d'une personne heurtée par un véhicule sur l'autoroute menant de Dar El Beïda vers Alger centre, au niveau de la commune d'Hussein Dey, précise le bilan. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont prodigué des soins de premières urgence à "11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-bain à l'intérieur des domiciles à travers les wilayas de Tébessa, Alger, Jijel, Naâma et Constantine".

Les secours de la Protection civile ont également procédé à l'extinction de "six (6) incendies urbains, industriels et divers dans les wilayas d'Adrar, Blida, Annaba, Bouira et Tlemcen".

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué "63 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (37 communes)", pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique.

Elles ont effectué aussi "48 opérations de désinfection générale à travers 13 wilayas (30 communes), touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles". La DGPC a mobilisé pour les deux opérations "209 agents, tous grades confondus, 43 ambulances et 25 engins d’incendie", conclut le bilan de la Protection.