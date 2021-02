Le confinement sanitaire dû à la Covid-19 et la gestion par le dialogue et la communication des conflits pouvant survenir entre les membres d'une même famille ont été au centre d'un séminaire en ligne consacré aux conséquences du coronavirus sur la société algérienne ouvert mardi à El Tarf.

"Le confinement sanitaire induit par la crise sanitaire liée à la Covid-19 bien que difficile à gérer au quotidien a toutefois contribué au renforcement du dialogue au sein de la famille", a estimé mardi l’enseignante universitaire Hanifa Bouziane lors de ce premier séminaire national en ligne.

L’enseignante de l’université Chadli Bendjedid a précisé qu’une étude de terrain sur les rapports des membres d’une même famille lors du confinement, ayant ciblé 15 familles d’El Tarf, a démontré qu'il y a eu un "renforcement de la communication familiale, ainsi qu’une exploitation de cette opportunité pour un rapprochement remarquable".

Mme Bouziane a considéré que ce rapprochement entre les membres d’une même famille "a permis de mieux gérer la décision de réduction des contacts sociaux".

Relevant, néanmoins, des difficultés, voire des échanges agressifs (verbaux et physiques) vécus particulièrement par certaines familles aux revenus modestes où souvent, seul le père subvient aux besoins des siens et dont la pandémie a sérieusement impacté sur son activité journalière, l’intervenante a souligné que l’encouragement de certaines pratiques allant dans le sens du renforcement des valeurs religieuses "ont permis à nombre d’entre elles (familles) de surmonter, tant bien que mal, cette +promiscuité+ imposée".

De nouvelles habitudes ont été constatées, dont principalement celles liées à l’accomplissement des prières collective à domicile, la préparation de mets par la gent masculine et la visualisation et le partage de jeux et émissions virtuelles entre les membres d’une même famille, a-t-on noté, relevant que cette situation a contribué au "raffermissement des liens et à une meilleure compréhension des uns et des autres".

Abondant dans le même sens, l’enseignante Boughraf Hanane qui a consacré son intervention à la distanciation sociale et au rapprochement virtuel, a expliqué que le confinement sanitaire a permis aux citoyens d’opter pour le mode virtuel afin de continuer à communiquer et à échanger tout en préservant leurs vies.

"Cette situation difficile a vite été dépassée par de nombreux internautes qui ont su conserver un rythme de vie +acceptable+ en restant connectés avec le monde extérieur sans s’exposer aux éventuelles contaminations à la covid-19", a-t-elle relevé, soulignant que le monde virtuel a permis à de nombreux utilisateurs des TIC de garantir la distanciation physique sans pour autant rompre avec les activités habituelles ou contacts divers (familial, professionnel, divertissement, entre autres). Selon Nadia Ayadi, présidente du séminaire en ligne tenu à l’initiative du département de sociologie de l’université d’El Tarf, nombreux sont les participants représentant plusieurs universités nationales qui ont développé diverses thématiques et mis en relief le rôle du dialogue familial durant cette crise sanitaire et la contribution de toutes les franges de la société pour dépasser cette conjoncture.

L’accent a été enfin mis sur l’importance de multiplier les rencontres-débats autour de thèmes en rapport avec cette crise sanitaire et ses impacts multiples et diversifiés sur la société.