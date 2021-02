Cette manifestation, organisée sous les auspices du ministre du Commerce, Kamel Rezig en coordination avec toutes les parties concernées, aura pour thème "Lutte contre la pollution due au plastique", précise le communiqué.

Dans l'objectif de conférer un cachet "particulier" à la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur 2021, le ministère du Commerce a arrêté un programme adapté aux règles de prévention contre la Covid-19, prévoyant des actions de sensibilisation, via les médias, sur l'impérative lutte contre la pollution environnementale due au plastique, pour protéger le citoyen contre les dangers de cette matière, ajoute la même source.

Cette campagne vise à conscientiser les consommateurs sur les conséquences du jet du plastique à usage unique dans la nature et sur l'impératif de privilégier d'autres produits, à l'i nstar des sacs en papier et du couffin traditionnel, souligne le communiqué. Le coup d'envoi de la célébration de cette Journée mondiale sera donné, en visioconférence, par le ministre du Commerce avec la participation des services extérieurs de son département et des associations de protection du consommateur. Des programmes de sensibilisation seront, également, animés à travers les chaînes de Radio et de télévision par les représentants du ministère du Commerce (administration centrale et services extérieurs), indiqué la même source, qui fait état de la célébration de cette Journée à travers les réseaux sociaux et les sites officiels du ministère du Commerce (Directions régionales, Chambres de Commerce, Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, Laboratoires de lutte contre la fraude...etc).

La sensibilisation des consommateurs aux dangers du jet anarchique du plastique se fera aussi via des SMS envoyés par le ministère en collaboration avec les trois opérateurs téléphoniques.

Dans le cadre de la mobilisation contre la pollution due au plastique, le ministère du Commerce œuvrera à l'implication des départements ministériels concernés, dont l'Education nationale, l'Enseignement supérieur, l'Environnement, l'Industrie, la Santé, la Communication et les Affaires religieuses , précise encore la même source.

La Journée mondiale des droits du consommateur a été célébrée l'année dernière sous le thème "Le consommateur durable".