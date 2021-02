Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, mardi à Alger, le directeur général de la compagnie aérienne privée de transport commercial "El Oufouk", Toubal Ramel, avec lequel il a examiné le sujet des coûts logistiques et du fret aérien, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion avec M. Rezig qui était accompagné du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai , a constitué une opportunité pour soulever les préoccupations des opérateurs économiques concernant la hausse des prix du fret aérien et les coûts logistiques et leur impact sur la compétitivité des produits algériens.

A ce propos, M. Rezig a insisté sur l'impératif d'accompagner sur le terrain les exportateurs ayant rencontré des difficultés en matière de commercialisation de leurs marchandises notamment en ce qui concerne les conditions de transports des légumes et fruits périssables. De son côté, M. Bekkai a affirmé qu'une coordination était en cours avec les départements ministériels concernés afin de trouver des solutions aux contraintes et ce, pour assurer une commercialisation optimale du produit national au niveau des marchés extérieurs.