Lors d'un entretien téléphonique avec Soe Win, commandant adjoint de l'armée birmane, l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, la Suissesse Christine Schraner Burgener, a averti que ces coupures "exacerberaient les tensions nationales", a ajouté le porte-parole de l'ONU. La Birmanie a connu entre lundi et mardi des "coupures d'internet" dans l'ensemble du pays pour la deuxième nuit consécutive, selon l'ONG de surveillance d'internet NetBlocks. "Les arrestations de dirigeants politiques, de fonctionnaires, d'acteurs de la société civile et de représentants des médias sont profondément préoccupantes, tout comme les restrictions sur internet et les services de communication", a insisté Farhan Haq lors du pointpresse quotidien de l'ONU. "Ils ne doivent pas être perturbés pour garantir le droit à la liberté d'expression, qui comprend l'accès à l'informatio n", a-t-il réclamé. L'émissaire de l'ONU compte continuer à s'entretenir avec la hiérarchie militaire birmane "pour un dialogue franc et ouvert tant qu'elle estimera que cela permet de renverser la situation actuelle et de faire respecter la volonté du peuple de Birmanie", a aussi dit le porte-parole. Christine Schraner Burgener "continue d'insister auprès de l'armée sur le fait qu'elle doit s'abstenir de toute violence et respecter pleinement les droits humains, les libertés fondamentales et l'Etat de droit", a-t-il ajouté. Selon lui, l'émissaire "a fait savoir à l'armée de la Birmanie que le monde surveillait de près" la situation dans le pays "et que toute forme de réaction brutale risquait d'avoir de graves conséquences".