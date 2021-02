l notre confiance en nous, que l'on soit adulte ou ado. Le Docteur Claude Bruley, dermatologue, nous guide pour afficher une peau clean. Chez l'ado, comme chez l'adulte, il existe des solutions pour estomper les marques dûes aux boutons d'acné. Mais il est surtout essentiel de limiter l'apparition de nouvelles imperfections en suivant quelques règles.

QUAND LES CICATRICES SONT DÉJÀ INSTALLÉES, QUE PEUT-ON FAIRE ?

Cela dépend du type de cicatrices (on exclut les cheloidiennes) : Si elle sont en relief, on n'y touche pas, en général elles s'aplatissent au fil du temps. Si elles forment un creux, elles resteront telles qu'elles. Quand elles sont difficiles à assumer, on peut consulter un chirurgien esthétique pour pratiquer un "élèvement" des cicatrices. Si elles sont colorées, on évite tout traitement agressif. La pigmentation se situe au niveau du derme, elle met des mois voire des années à disparaître.

QUELLE ROUTINE SOIN ADOPTER POUR LIMITER L'APPARITION DE BOUTONS D'ACNÉ ?

On adopte une bonne hygiène de vie, sans cigarette, avec de bonnes nuits de sommeil et en limitant le stress. On se méfie de l'effet rebond du soleil sur l'acné, en se protégeant avec une crème solaire Indice 50. Matin et soir, on nettoie le visage en douceur, à l'aide de produits riches en actifs antibactériens, adaptés aux imperfections et non comédogènes. Attention au maquillage comédogène. On opte pour des produits dermo-cosmétiques aux formules adaptées qui n'obstruent pas les pores de la peau.

QUAND UN BOUTON APPARAÎT, QUE FAUT-IL FAIRE POUR QU'IL DISPARAISSE RAPIDEMENT ?

Il faut limiter l'inflammation, donc on ne fait rien, on ne touche pas au bouton. On se contente de bien nettoyer et purifier la peau avec des formules douces.

AU CONTRAIRE, QUELS SONT LES GESTES À ÉVITER LORSQU'UN BOUTON APPARAÎT ?

On ne le touche pas et on ne le presse pas, sinon il risque d'éclater dans le derme, ce qui va aggraver la situation. Et on n'utilise pas de produit décapant pour l'éliminer. "Les études montrent que l'acné de la femme adulte concerne aujourd'hui une femme sur deux, à des degrés variables", explique le Dr Nina Roos, dermatologue. "Si ces données portent sur des femmes de 25 à 40 ans, je vois aussi dans mon cabinet des femmes de 45 ans et plus concernées par des boutons et un problème de rides, poursuit la dermatologue. Cependant, la principale préoccupation reste l'acné : elles souhaitent donc se débarrasser de leurs boutons avant de s'occuper de leurs rides."

C'EST QUOI CES BOUTONS ?

C'est une acné inflammatoire, localisée sur le bas du visage. "C 'est la zone de la barbe, jusqu'au cou, précise la dermatologue. En période de préménopause, une brusque apparition de boutons n'est pas rare : les cycles se raccourcissent, et le taux d'androgènes (hormones mâles) devient plus important, ce qui favorise une intensification de l'acné." De nombreux facteurs entrent en jeu : hormis les hormones, la contraception (stérilet Mirena et pilule de 2 e génération), le stress, la pollution, le maquillage s'il est trop occlusif et le tabac. Les perturbateurs endocriniens et une alimentation déséquilibrée peuvent également exercer une influence. Les aliments industriels transformés, à index glycémique élevé et les laitages de vache doivent être évités pour limiter l'acné.

COMMENT SOIGNER SA PEAU AU QUOTIDIEN ?

Il faut la nettoyer sans l'agresser, matin et soir, avec des produits qui respectent son pH, afin de protéger la barrière cutanée et de maintenir le film hydrolipidique. Si la peau le supporte, la nettoyer avec un gel moussant. C'est en effet la galénique la plus efficace pour supprimer toute trace de pollution et de salissures Si la peau est trop sensible, mieux vaut un lait ou une eau micellaire. Rincer ensuite avec une brumisation d'eau thermale. Une ou deux fois par semaine, un masque à l'argile rouge ou au charbon permet de faire peau nette. Pour traiter la peau, si le problème consiste juste en quelques boutons ponctuels, et en l'absence de consultation, on peut se tourner vers les soins 2 en 1 pour adultes : ils sont adaptés à une peau devenue plus sensible.

COMMENT TRAITER BOUTONS ET RIDES ?

Le dermatologue traite tout de suite l'acné par un traitement classique médicamenteux (local, par antibiothérapie, par isotrétinoïne... ). En général, la peau est moins grasse qu'à l'adolescence, elle est plus fragile, le médecin doit moduler le traitement et l'adapter à sa patiente. L'écoute est très importante, et le traitement doit être décidé en fonction de la sévérité de l'acné et de la demande de la patiente. Avec un traitement local, à la fois anti-acné et antirides, comme une crème à la vitamine A acide, délivrée sur prescription médicale uniquement. Irritante et asséchante, elle se révèle très efficace sur ces deux problèmes de peau, mais elle doit être utilisée sous contrôle dermatologique. Plus light : "On peut proposer un soin anti-acné, à appliquer le matin, associé à une crème à l'acide hyaluronique pour le soir. L'essentiel étant de ne pas conjuguer deux soins irritants pour la peau : pas de rétinol ni d'acide de fruits, par exemple ". Autre solution : il est possible de traiter les boutons pendant 3 à 4 mois, puis de s'occuper de traiter les rides avec des actifs connus (acide hyaluronique, rétinol, rétinaldéhyde, acides de fruits, vitamine C, etc.). Pour les femmes autour de la trentaine qui ont la peau claire, le traitement peut être adapté de manière à agir préventivement sur les rides tout en venant à bout des boutons.

COMBIEN DE TEMPS ÇA VA DURER ?

"C'est un traitement long, qui dure entre 6 et 12 mois pour supprimer les lésions et endiguer les poussées. Il faut donc être assidue et confiante, assure le Dr Roos. Ensuite on gardera le traitement de fond contre les rides tout en stabilisant l'acné". Quelques boutons peuvent encore apparaître, le plus souvent dus à des excès alimentaires (Noël, Pâques... ) au stress ou à la fatigue.

EST-CE QU'ON PEUT PRÉVENIR L'APPARITION DES BOUTONS ?

"Oui, même si les récidives sont fréquentes, explique la dermatologue. Le bon réflexe, c'est de décrypterles signes annonciateurs d'une poussée (la peau devient plus grasse, plus sensible, quelques boutons apparaissent... ) et d'avoir toujours sous la main un traitement pour endiguer son évolution. Il est aussi possible, dans une période de stress intense ou d'excès alimentaire, de redémarrer son traitement de manière préventive. On peut également essayer de limiter les facteurs aggravants. Cela permettra d'alléger le traitement." Il y a des causes sur lesquelles on peut jouer sans stresser, simplement en faisant évoluer ses habitudes sur plusieurs mois : réduire la consommation de tabac ou éviter les aliments transformés.

QUELLES BONNES HABITUDES ADOPTER ?

Pour camoufler les boutons, appliquer un fond de teint (crème teintée ou BB crème) spécial peau grasse non comédogène, après le soin anti-acné. Terminer par un voile de poudre. S'en tenir à ces produits : trop de couches sur la peau risquent de boucher les pores. Limiter l'utilisation de crème solaire aux périodes d'ensoleillement et de vacances. Un écran anti-UV n'est pas justifié si on travaille dans un bureau et si on n'est pas dans le Sud. Au soleil en revanche, adopter un indice 50 ou 50+, et ne pas interrompre son traitement. Au besoin, voir le dermato avant de partir. Choisir un maquillage non occlusif, avec la mention " non comédogène", afin de ne pas favoriser la survenue de boutons.