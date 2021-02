L'attaquant international burkinabè de l'USM Alger (Ligue 1 de football), Hamed Belem (21 ans), a passé la visite médicale d'usage après avoir paraphé son contrat d'une durée de deux ans et demi, a annoncé mardi le club algérois sur sa page officielle Facebook.

La formation usmiste a publié une vidéo montrant Belem à son arrivée au stade Omar-Hamadi (Bologhine) ainsi que des photos de son maillot rouge et noir, floqué du numéro 13 au dos.

"Je suis vraiment très content de m'engager avec l'USMA. L'ancien attaquant Balbone m'a beaucoup parlé de l'USMA, en me disant que c'est une très bonne équipe qui m'aidera à progresser et à aller très loin.

Je dis aux supporters usmistes que je ne vais pas vous décevoir et que je ferai de mon mieux pour les satisfaire", a déclaré le nouvel attaquant burkinabè à l'issue de la traditionnelle visite médicale.

Le contrat de l'ancien sociétaire du FC Rahimo (Div.1/Burkina Faso) court jusqu'en 2023.

Il est arrivé lundi à Alger à bord d'un vol spécial en provenance du Mali, en compagnie de la délégation de la JS Kabylie, représentant algérien en Coupe de la C onfédération africaine de football, qui s'est inclinée devant le Stade malien (2-1), en match aller des 16es de finale "bis", disputé dimanche à Bamako.