Après une interruption de plus d'un an, les réunions de Sotchi ont repris avec le démarrage des réunions techniques bilatérales entre les délégations participantes, qui se poursuivront sur deux jours avec une séance finale au terme de laquelle une déclaration finale sera annoncée.

Le porte-parole de la délégation d'opposition syrienne, Ayman Al-Asimi, a précédemment déclaré à des médias que "les délégations devraient tenir des discussions sur les questions politiques et militaires liées à la Syrie".

Al-Asimi a souligné que les dossiers les plus importants soulevés sont "la transformation d'Idleb en une zone de cessez-le-feu globale, la question du Comité constitutionnel et les exactions des terroristes à l'est de l'Euphrate".

L'Envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Geir Otto Pedersen, participera aux réunions.

Quant aux délégués d'Irak, du Liban, de Jordanie et du Kazakhstan, ils seront présents en tant qu'observateurs.