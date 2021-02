Un quota de 1.803 logements publics locatifs (LPL) a été distribué mardi à Constantine à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Chahid coïncidant avec le centenaire de la naissance du martyr symbole, Zighoud Youcef (1921-1956).

La cérémonie de distribution de ce lot de logements a été organisée à la maison de la culture Malek Haddad en présence des autorités locales et des bénéficiaires qui ont salué à cette occasion, les efforts déployés par l’Etat pour prendre en charge les préoccupations des citoyens en matière d’habitat.

Il s’agit, selon les précisions fournies sur place, de 1.213 LPL distribués au profit des demandeurs de logement de la commune de Constantine et 590 unités similaires remises aux demandeurs de logement de la commune d’Ain Smara. Le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci, a indiqué en marge de la cérémonie de distribution de ces logements que l’administration locale s’attèle à "assumer ses engagements, en procédant de manière cyclique et selon un planning établi, à la distribution de logements au profit des demandeurs, issus de toutes les régions de la wila ya".

A ce titre le même responsable a annoncé la distribution ‘’prochainement’’ de 400 LPL constituant le dernier quota du programme de 1.100 logements à caractère social, réalisés au profit de la commune d’Ain Smara. Aussi, les bénéficiaires de ce type de logement de la commune d’El Khroub, pourront prendre "prochainement’’ possession des clés de leurs logements, a fait savoir M. Ahmed Abdelhafid Saci, affirmant qu’il ne reste que la phase de validation de la liste des bénéficiaires pour que ces logements soient attribués. Appelant les citoyens à faire confiance à l’administration, le même responsable a affirmé que des instructions fermes ont été données pour accélérer les procédures de l’étude des demandes de logements et les travaux de réalisation pour permettre une prise en charge ‘’rapide’’ des préoccupations exprimées en la matière.

Le chef de l’exécutif local a indiqué que l’étude des dossiers des cas restant des détenteurs de pré-affectations délivrées en 2012 et 2013 aux occupants d’habitations précaires de la vieille ville de Constantine était en cours pour permettre l’affichage de la liste des bénéficiaires ‘’dans les prochains mois’’.

De sa part le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière OPGI, Assadi Fodil a souligné que les chantiers de réalisations de 2.54 7 logements à caractère social ont été bouclés dans la wilaya de Constantine.