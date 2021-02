Une campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) cible quelque 30.000 têtes du cheptel ovin et caprin n’ayant pas été touché par la précédente campagne de rattrapage dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi à la direction des services agricoles (DSA). Un lot de 130.000 doses de vaccin a été mobilisé pour les besoins de la campagne préventive de vaccination contre la PPR qui se poursuit actuellement, dans le but de protéger le cheptel des épizooties, a indiqué le responsable de l’inspection vétérinaire, Bouti Khemra. Treize (13) vétérinaires du secteur privé agréés ont été mobilisés aux côtés de ceux de l’inspection vétérinaire pour les besoins de l’opération à laquelle sont associés les éleveurs et les services de la Chambre de l’Agriculture, a-t-il ajouté. La campagne de vaccination "gratuite" vise à renforcer l’immunité du cheptel contre la PPR, préserver les ressources de plusieurs familles vivant de l’activité d’élevage, notamment en milieu rural, et éviter l’apparition de foyers épizootiques, sachant que la wilaya d’Ouargla est une zone de transit, selon le même responsable. La situation sanitaire du cheptel dans la wilaya est ‘’saine’’, a assuré M.Khemra en précisant qu’aucun cas de maladies animales dangereuses n’est enregistré, hormis les cas de maladies ordinaires affectant le bétail. En parallèle, une campagne de sensibilisation est initiée en direction des éleveurs sur l’obligation de vaccination du bétail contre la PPR et ainsi de préservation du cheptel. Lancées en 2019, les campagnes de vaccination contre la PPR ont touché à ce jour 305.261 têtes de bétail à travers la wilaya, selon l’inspection vétérinaire de la DSA d’Ouargla.