Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a félicité, mardi, M. Frederik Shava pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la République du Zimbabwe.

"J'ai félicité, aujourd'hui, dans un entretien téléphonique, mon frère et collègue, M. Frederik Shava, pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la République amie du Zimbabwe ", a écrit M. Boukadoum sur son compte Twitter.

"Nous avons convenu de travailler ensemble et de consolider les efforts, en vue de raffermir les relations bilatérales et coordonner les positions autour des questions internationales et africaines d'intérêt commun", a-t-il ajouté.