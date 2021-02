Sur 83 actions de numérisation inscrites et validées par 23 départements ministériels pour l'année précédente, 79 actions ont été complètement achevées et 4 sont en cours de finalisation, avec un taux d'avancement de 90%, a indiqué le ministère de la Numérisation et des Statistiques dans son bilan pour l’année 2020.

Un document qui fait état d’une série d’actions collaboratives, à l’instar du déploiement de l'application de partage de documents au niveau de 20 départements ministériels ou encore la sensibilisation sur l'utilisation des solutions de GED.

D’autres actions sont encore en cours de finalisation telles que le déploiement de l'application de gestion du courrier, a expliqué la même source relevant le caractère "urgent" de ces actions sectorielles. A cet effet, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Startups, a participé à l’intégration des startups dans ces projets, alors que le département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique travaille à la finalisation de l’intégration des projets des établissements de formation et de recherche (universités, Ecoles, centres et laboratoires de recherche, ...).

Le ministère a œuvré, en outre, à la promotion d'un écosystème du numérique, avec la création d’un espace d'échange et de concertation avec les acteurs nationaux du secteur, en tenant le 28 décembre dernier une rencontre sur les voies et moyens pour promouvoir et développer cet écosystème. Il a, de plus, participé aux travaux de plusieurs groupes et commissions à l'échelle nationale et internationale, notamment la représentation de l'Algérie aux travaux de la CNUCED.

Pour ce qui est du volet statistiques, le ministère a relevé dans son bilan l’engagement de trois actions, dans le cadre du renforcement du Système Statistique National (SSN). La première en lien avec le Conseil National de la Statistique (CNS) en amorçant un processus de relance des activités du CNS, avec un projet de décret transmis au Secrétariat général du Gouvernement pour engagement du processus de promulgation.

Une seconde action est en lien avec l'Office National des Statistiques (ONS), avec le décret portant rattachement de l'ONS au ministère signé le 8 décembre dernier et publié au JO.

La troisième action consiste à la mise en place des cellules statistiques au niveau des wilayas et des communes qui ont reçu un premier canevas statistique la fin décembre afin de p roduire une première batterie d'indicateurs socio-économiques.

Le ministère va, selon son bilan, lancer son site web, orientant son plan de communication sur les médias électroniques et les réseaux sociaux en alimentant quotidiennement sa page Facebook par des informations sur l'activité du secteur.

A travers ce programme, le ministère vise à "réussir la transformation numérique, le développement de l'information statistique et le renforcement du système national statistique conformément au programme du Gouvernement qui ambitionne l’amélioration des services de l'Etat et l'efficacité dans le développement de l'économie nationale".

La feuille de route élaborée par le ministère pour la mise en œuvre d'une stratégie nationale en matière de numérisation a été présentée et approuvée lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 23 août 2020. Elle prévoit la réalisation, l’analyse et l’exploitation de l'état des lieux actualisé en matière de numérisation avec la mise en place d'un cadre organisationnel et fonctionnel adapté tout en renforçant et en actualisant le cadre législatif et réglementaire.

Le ministère projette, en outre, la mise place de mécanismes de financement adaptés, la participation à l'accélération de la mise en exploitation d'une infrastructure technologique adaptée et la promotion de l'émergence d'un écosystème d'acteurs de la numérisation.