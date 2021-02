Le membre du Conseil de la nation, Lyes Achour, a pris part, lundi, à une visioconférence organisée par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) en collaboration avec le bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, au cours de laquelle il a affirmé que la lutte antiterroriste "exige la coopération, la coordination et l'actualisation des procédures pénales, coercitives et préventives".

Cette réunion "a constitué une occasion pour passer en revue l'expérience pionnière de l'Algérie et son approche globale pour la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources", précise un communiqué du Conseil de la nation.

M. Achour a affirmé, à ce propos, que la lutte contre l'extrémisme est un long processus nécessitant la collaboration, la coordination et l'actualisation des procédures pénales, coercitives et préventives, soulignant les efforts de l'Etat algérien avec l'accompagnement du Parlement avec ses deux chambres. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du partenariat liant le bureau onusien de lutte contre le terrorisme à la Commission parlementaire ad hoc sur la lutte contre le terrorisme relev ant de l'APM.

Les deux parties s'emploient, à travers ce partenariat, "à renforcer le rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et leur contribution à rehausser les capacités des Etats en termes de poursuite, de réintégration et de réhabilitation des personnes qui pourraient avoir des liens présumés avec des groupes terroristes, et évaluer l'efficacité des lois ayant trait à la déradicalisation".