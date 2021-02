Vers 10H45 GMT (11H45 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril perdait 0,21% à Londres par rapport à la clôture de lundi, à 63,17 dollars.

Le baril américain de WTI pour le mois de mars gagnait dans le même temps de 0,61% à 59,83 dollars.

La veille, les deux contrats de référence ont touché des prix plus vus depuis janvier 2020, le WTI franchissant pour la première fois depuis plus d'un an la barre symbolique de 60 dollars, une semaine après le Brent. Des analystes estiment que l'amélioration de la situation" sur le front du Covid-19 soutient les prix à un niveau d'avant la pandémie, affirment des analystes.

"Les investisseurs savent que nous nous rapprochons du jour où les mesures de confinement prendront fin et où les mesures restrictives contre le Covid-19 seront assouplies", ont-ils

continué.