La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé sa décision d’installer une commission de pilotage chargée de la mise en place de nouveaux "pro-logiciels GRH et paye", afin de pallier aux insuffisances en matière de gestion des Ressources humaines (GRH).

"La SNTF informe l'ensemble des cadres et travailleurs de l’entreprise que, suite aux résultats des missions d’audit en cours au niveau des différentes structures de l’entreprise, notamment au niveau des structures opérationnelles chargées de la gestion des ressources humaine, il a été relevé des insuffisances en matière de gestion des ressources humaines et traitement des salaires", a précisé l'Entreprise dans un communiqué publié sur sa page facebook.

Face à cette situation, "la Direction Générale a décidé d’installer une commission de pilotage chargée de la mise en place de nouveaux pro-logiciels GRH et paye, afin de pallier à ces insuffisances’’, explique la même source. Cette commission est chargée de définir les besoins en matière de gestion RH pour l’élaboration des cahiers des charges, de mettre à disposi tion de l’opérateur choisi, le support réglementaire et les référentiels de la gestion RH, ainsi que le suivi et la validation des étapes de réalisation du projet. "L’objectif final étant d’aboutir à une gestion souple et efficace de la partie ressources humaines, particulièrement, le suivi des recrutements, de la formation et du déroulement des carrières, en plus d’une gestion plus efficace des volets rémunération des personnels de l’entreprise", conclut le communiqué.