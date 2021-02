Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine Oualid a participé dimanche par visioconférence aux travaux de la réunion annuelle de l'Organisation du monde des affaires et de l'investissement "World Business Angels Investissement Forum", en sa qualité de membre de l'Organisation, indique un communiqué du ministère. L'intervention du ministre délégué a porté sur "l'importance accordée par l'Algérie au soutien des startups et au passage vers un modèle économique sous-tendu par la connaissance", précise la même source. Ont pris part à cette rencontre, l'ancienne présidente de la République de Croatie Kolinda Grabar-Kitarovic et le ministre Pakistanais de la Communication, ainsi que le représentant de l'Organisation en Algérie, Sid Ali Zerrouki. Ce Forum figure parmi les plus importantes organisations de soutien de l'investissement aux startups dans le monde, conclut le communiqué.