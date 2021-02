En Ligue des champions, le CR Belouizdad, champion d'Algérie sortant, a réussi à tenir en échec à Lubumbashi les Congolais du TP Mazembe (0-0), devenant du coup le premier club algérien à accrocher les "Corbeaux" chez eux.

Ces derniers avaient remporté tous leurs rencontres à la maison face aux équipes algériennes, toutes compétitions confondues.

Le Chabab, engagé dans le groupe B, aurait pu prétendre à un meilleur résultat pour son grand retour à cette prestigieuse compétition, après deux décennies d'absence.

Les coéquipiers du capitaine Chamseddine Nessakh seront appelés à bonifier ce point précieux, en visant la victoire lors de la réception des Sud-africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs à domicile des Soudanais d'Al-Hilal (2-0), le 23 février à l'occasion de la 2e journée.

Le MC Alger a également réuss i ses débuts dans cette épreuve en arrachant le match nul au stade international du Caire face aux Egyptiens du Zamalek, vice-champions d'Afrique (0-0), dans le groupe D.

Le "Doyen", qui a opté pour une tactique ultra-défensive, a bien résisté face aux assauts des Cairotes, le portier Abdelkadir Salhi se chargeant du reste avec ses arrêts décisifs.

Sous la houlette du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, le MCA recevra lors de la prochaine journée les Tunisiens de l'ES Tunis, vainqueur sur le fil des Sénégalais de Teungueth FC (2-1), dont il s'agit de la première participation.

En Coupe de la Confédération, l'ES Sétif a pris une option pour la qualification à la phase de poules, grâce à sa victoire renversante dimanche à Accra face aux Ghanéens d'Asante Kotoko (2-1). Menée au score à la 68e minute après un but signé Kwame Opoku, l'Entente a renversé la vapeur en égalisant d'abord par Mohamed Amine Amoura (74e), avant de prendre l'avantage par Ahmed Kendouci (81e).

Le gardien de but sétifien Sofiane Khedaïria s'est distingué en arrêtant un penalty à la 85e minute.

En revanche, la JS Kabylie n'a pas connu la même fortune, en s'inclinant au stade du 26-Mars de Bamako face au Stade malien (2-1).

Croyant réaliser l'essentiel en égalisant par le défenseur Souyad (50e), la JSK a craqué dans le temps additionnel en concédant un penalty (90e+4), transformé par Mamadou Coulibaly.

En parvenant à marquer un but précieux à l'extérieur, les "Canaris" partiront favoris dans leur antre du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, à l'occasion de la seconde manche prévue dimanche prochain.