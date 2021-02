Pas moins de 11.084 nouvelles places de formation seront offertes à Ouargla au titre de la prochaine rentrée de la formation professionnelle (session mars 2021), a-t-on appris lundi de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Ces postes se répartissent sur les différents modes de formation avec 3.547 places en formation résidentielle, 3.508 en apprentissage et 4.029 pour la formation qualifiante, dont 1.265 postes retenus pour la femme au foyer. Les offres de formation qualifiante concernent notamment les filières de techniques d’administration et de gestion (1.246 postes), le bâtiment et travaux publics (1.018) et l’électricité, l’électronique et l’énergie (779 postes).

Le secteur de la formation professionnelle dispose dans la wilaya d’Ouargla de 20 centres de formation, douze (12) dans le Grand Ouargla et le reste dans la wilaya déléguée de Touggourt. La wilaya compte également cinq (5) instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, un institut de formation et d’enseignement professionnels en génie-pédagogique et recyclage, ainsi qu’un c entre régional de formation à distance, offrant une capacité d’accueil globale de 8.200 places pédagogiques. S’ajoutent à ces structures 20 établissements privés agréés, dont 15 localisées dans le Grand Ouargla et le reste dans la wilaya déléguée de Touggourt, totalisant 1.522 places de formation. Les données fournies par le secteur de la formation font état d’un total de 13.374 stagiaires, encadrés par près de 610 formateurs, dont 304 enseignants de la formation professionnelle, 128 enseignants spécialisés en formation de 1er degré et 178 autres de 2ème degré.