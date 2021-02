Les services de la wilaya de Khenchela ont tracé conjointement avec l’entreprise Naftal un programme "d’urgence" pour doter 60 écoles primaires de citernes de gaz propane, a indiqué lundi, Kamel Dehkas, chargé du dossier de l’éducation au cabinet du wali. Ce programme qui vise à améliorer les conditions de scolarité dans les zones d’ombre sera prochainement engagé et permettra à terme de remplacer le mazout dans le chauffage et les cantines scolaires, a-t-il précisé. Une enveloppe financière de 50 millions DA a été mobilisée par la direction de l’administration locale et sera versée dans les comptes des communes concernées pour exécuter ce programme en coordination avec l’entreprise Naftal. Deux citernes de gaz propane ont été installées, à titre d’expérience dans les deux écoles primaires "Zaouïa Tayeb" et "Bouguedoura Djaafar" situées en zones d’ombre de la commune de Metoussa permettant de chauffer et servir des plats chauds aux 50 élèves les fréquentant, a précisé la même source qui a assuré que le programme prévu permettra courant 2021 de mettre fin au problème de chauffage des écoles des zones d’ombre et portera à 100 % le taux de cantines servant des repas chaud. Le même cadre a ajouté que la possibilité de doter les mosquées et les salles de soin des zones d’ombre en citernes de gaz propane est actuellement envisagée.