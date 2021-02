Une série d’opérations d’aménagement urbain ont été lancées récemment à travers la ville d’Ouargla, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Il s’agit de travaux d'aménagement urbain, de bitumage de routes et la réalisation de trottoirs au niveau de plusieurs quartiers de la ville, à l’instar la route reliant le chemin de wilaya CW-203 au boulevard de la Palestine, la station de refoulement de Haï Bouzid et la route principale menant vers Haï Gherbouz notamment, a-t-on fait savoir. Ce programme de développement urbain concerne également l’installation de l’éclairage publique de l’intersection de la gare multimodale vers la route menant vers la localité de Lahdeb (commune de Rouissat), ainsi que celle de Route nationale RN-49 au quartier En-nasr sur 1,5 km, a ajouté la source. D’autres opérations d’aménagement, portant, entre autres, sur la réalisation de trottoirs, le revêtement de chaussées, l’installation de l’éclairage public solaire et la création d’espaces verts, sont en cours d’exécution, selon les services de la wilaya. Parmi ces projets, actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantier s, figurent l’aménagement de la placette de Souk El-Hadjar ainsi que celle de Benhadjira au quartier de Béni-Thour, signale-t-on. Ils sont appelées à éradiquer les "points noirs" défigurant l’aspect

esthétique de la ville d’Ouargla en plus de la réfection de routes et de trottoirs, dont certains sont dans un état de dégradation très avancé.