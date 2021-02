Le comité, installé en 2005 à l'échelle locale et supervisé par le wali, a pour principale mission "d'intervenir de manière immédiate en cas de détection d'un foyer de grippe aviaire parmi l'élevage de volaille'', a indiqué à l'APS, l'inspecteur vétérinaire relevant de la DSA, Mourad Ben Amer.

Il est constitué de plusieurs représentants des directions de la Santé (DSP), des Ressources en eau (DRE), de l'Environnement, des services de la Protection civile, l'Inspection vétérinaire de la DSA la Conservation des forêts ainsi que la Gendarmerie et la Sûreté nationales, a-t-il précisé. ''L'activation de ce comité s'inscrit dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques visant la prévention contre ce type de grippe après la détécetion d'un foyer dans la commune d'Ain Fekroune, wilaya d'Oum El Bouaghi'', a affirmé M. Ben Amer. Par ailleurs, des action s de contrôle des bâtiments d'élevage de volailles ont été engagées dans la wilaya de Constantine, depuis le début du mois de janvier dernier par les services de l'inspection vétérinaire, dans le cadre des procédures portant prévention contre cette maladie, a souligné le représentant local du secteur agricole. Il a déclaré dans ce contexte que ''des recommandations ont été données aux éleveurs de la filière avicole pour la désinfection et le nettoiement réguliers de l'ensemble des structures d'élevage''.

Les recommandations sont axées également sur l'élimination des bassins d'eau installés à l'extérieur des bâtiments d'élevage, qui constituent une source d'eau pour les oiseaux migrateurs et la limitation d'accès à ces bâtiments, a ajouté la même source.

Le responsable a souligné également qu'''aucun foyer de grippe aviaire n'a été détecté ces dernières années dans la wilaya''. Le secteur agricole dans la wilaya de Constantine dispose actuellement de plus de 1.500 bâtiments et serres d'élevage avicole répartis sur les douze (12) communes de la wilaya, dont un nombre important est concentré dans les localités de Zighoud Youcef et d'Ain Abid, selon les statistiques établies par les services de la DSA.