Tous les Européens qui le souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été, a annoncé lundi Thierry Breton, commissaire européen en charge de la politique industrielle.

"Dans moins d'un an, nous aurons cinq vaccins efficaces disponibles dans l'Union européenne", a-t-il indiqué sur la chaîne BFMTV, rappelant que "d'ordinaire il faut cinq ans pour produire un nouveau vaccin.

Là, on aura réussi à le faire en dix mois". Interrogé sur la possible ouverture de nouvelles usines de production de vaccins en Europe, Thierry Breton a expliqué que "pour ouvrir une usine, il faut cinq ans, donc nous utiliserons la dizaine qui existe déjà", annonçant qu'un plan visant à faire de l'Europe "le premier continent en matière de production vaccinale sur 18 mois" serait présenté dans le détail mercredi prochain à la Commission européenne.

Thierry Breton s'est dit favorable au "certificat vaccinal" pour voyager : "Pour entrer dans un avion, on pourrait demander au voyageur de présenter un certificat qui montre qu'il est immunisé, ou lui faire faire un test rapide (antigénique ou salivaire)", a-t-il indiqué. La campagne de vaccination en Europe connaît certaines disparités, avec trois millions de personnes vaccinées en France et en Italie, 4,15 millions en Allemagne contre 15 millions au Royaume-Uni.

Le 10 février dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, reconnaissait des "retards" concernant la validation des vaccins ainsi qu'un manque d'anticipation concernant les délais de livraisons des doses sur le territoire de l'Union européenne, s'exprimant devant le Parlement européen.