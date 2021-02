Le Brésil a enregistré 24.759 nouveaux cas de COVID-19 et 713 décès au cours des dernières 24 heures, portant le bilan national à 9.834.513 cas et 239.245 décès à ce jour.

L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, est le plus durement touché par la pandémie, avec 1.913.598 cas et 56.266 décès. Le Brésil est le deuxième pays au monde après les Etats-Unis ayant eu à déplorer le plus grand nombre de décès liés au COVID-19, et le troisième en termes de cas recensés, derrière les Etats-Unis et l'Inde.

P Plus de 5 millions de personnes au Brésil ont reçu la première dose du vaccin, tandis que plus de 190.000 ont reçu leur seconde injection.