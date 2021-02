Plus de 108.785.960 cas d'infection ont été également diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 66.547.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Sur la journée de dimanche, 6.386 nouveaux décès et 290.730 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.156 nouveaux morts, le Brésil (713) et le Mexique (436).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 485.337 décès pour 27.640.521 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 239.245 morts et 9.834.513 cas, le Mexique avec 174.207 morts (1.992.794 cas), l'Inde avec 155.732 morts (10.916.589 cas), et le Royaume-Uni avec 117.166 morts (4.038.078 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nomb re de morts par rapport à sa population, avec 187 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Slovénie (179), le Royaume-Uni (173), la République tchèque (170) et l'Italie (155). L'Europe totalisait 804.135 décès pour 35.571.937 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 640.943 décès (20.163.894 cas), les Etats-Unis et le Canada 506.625 décès (28.465.866 cas), l'Asie 248.484 décès (15.699.093 cas), le Moyen-Orient 100.909 décès (5.099.411 cas), l'Afrique 98.501 décès (3.753.890 cas), et l'Océanie 946 décès (31.878 cas).