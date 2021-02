L’objectif de cet accord est de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius, par rapport au niveau préindustriel, selon le site officiel de l'ONU.

Ce traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques entrera en vigueur pour les Etats-Unis d'Amérique conformément à l’article 21 de l’Accord.

"A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion", stipule le paragraphe 3 de l’article 21.

Novembre dernier , les Etats-Unis s'étaient effectivement retirés de l'Accord de Paris sur le climat, soit une année après l'entame du processus du retrait dudit accord décidé par l'ex-président américain Donald Trump.

Dans une conversation téléphonique vendredi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterresn, le secrétaire d’Etat américain Antony J.

Blinken, a réaffirmé le retour des Etats-Unis au sein de l’Accord de Paris, se félicitant de la coopération des Nations unies pour faire face à la crise climatique mondiale.

Dès son investiture en janvier, le président américain Joe Biden a signé une série de décrets dont l'un portant sur le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

Il s'est engagé à combattre le changement climatique "comme nous ne l'avons jamais fait jusqu'ici".

Nommé émissaire spécial pour le climat, John Kerry a estimé que le retour des Etats-Unis dans cet accord "restaurait la crédibilité de l'Amérique", et que ce retour n'est qu'un point de départ.

"C'est l'heure de se mettre au travail", avait-il commenté sur son compte Twitter.

Les changements climatiques constituent une urgence mondiale qui dépasse les frontières nationales.

Il s’agit d’un problème qui appelle des solutions coordonnées à tous les niveaux ainsi qu’une coopération internationale pour que les pa ys soient en mesure de passer à une économie à faible émission de carbone.

En vue de lutter contre les changements climatiques et leurs effets néfastes, 197 pays ont adopté l’Accord de Paris à l’issue de la COP 21, à Paris, le 12 décembre 2015.

Entré en vigueur moins d’un an plus tard, l’Accord vise à réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et à limiter à 2 C l’augmentation de la température mondiale au cours du siècle, tout en cherchant des moyens de ramener cette augmentation à 1,5 C. A ce jour, 189 pays ont adhéré à l’Accord.