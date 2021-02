Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche au siège de la Présidence de la République, le président du Mouvement El Islah, Fillali Ghouini.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience, M. Ghouini s'est félicité de "la forte volonté perçue chez le Président de la République de pallier les différents dysfonctionnements enregistrés à plusieurs niveaux", qualifiant de "rassurant" le "suivi" par le Président Tebboune de tous les dossiers.

Après avoir écouté la vision du Président Tebboune concernant la situation générale prévalant dans le pays, M. Ghouini a tenu à rassurer l'ensemble des Algériens: "le président de la République est au fait de toutes les réalisations accomplies et des projets en chantier, de même que des dysfonctionnements".

"Nous avons perçu une volonté de remédier à la situation dans les plus brefs délais pour répondre aux aspirations de tous les citoyens", a-t-il ajouté.

La rencontre a également permis de débattre (du projet) de la loi portant régime électoral qui se veut la voie vers le renouvellement des Assemblées élus, notamment l'Assemblée populaire nationale (APN )".

Et d'ajouter: "nous avons fait part au Président de notre volonté et voeu de voir l'APN s'ériger en force de représentation incontestable, crédible et populaire, capable de s'acquitter pleinement de ses missions à l'avenir".

M. Ghouini a également débattu avec le Président Tebboune de "certains points relatifs au volet social, notamment ceux liés au pouvoir d'achat des citoyens".

La rencontre a été une occasion pour le président du Mouvement El Islah de se féliciter du retour au pays du Président de la République. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, également dimanche, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri et le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, accompagné du membre de l'instance présidentielle du parti, Hakim Belacel.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche au siège de la présidence de la République, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri. "Après un échange sur la santé du président de la République et la situation du pays, aux plans politique et économique, nous avons exprimé notre point de vue sur tout ce qui est dans l'intérêt de l'Algérie et au service de sa stabilité", a indiqué M. Makri dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience. Le président du MSP a souhaité que cette stabilité "soit un levier pour un avenir meilleur garantissant aux Algériens une vie décente dans le cadre de la sécurité".

L'entretien a porté également sur "les points de vue du Mouvement et les partenaires politiques avec lesquels il collabore dans le cadre du projet national inclusif", a ajouté M. Makri. Par ailleurs, le président du MSP a exprimé au Président de la République l'adhésion pleine et totale de sa formation politique "au front interne face à toute menace venant de l'extérieur".

Après avoir souhaité "un bon rétablissement" au Président de la République "en priant Allah de l'assister dans la réalisation des ambitions qu'il nourrit au service du pays", il a ajouté que "sa réussite relève de celle de la patrie". L'important pour le MSP, a-t-il conclu, "est d'asseoir un climat politique et socio-économique permettant aux Algériens de vivre dans la sérénité et la sécurité", et que "la concurrence soit régulière et ouverte à tous les Algériens pour que tout un chacun oeuvre au service du pays".