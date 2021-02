L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et Algérie Poste (AP) préparent le lancement d'un service au profit des bénéficiaires de logements de type location-vente, en vue de leur permettre de régler leur loyer par e-paiement à travers l'utilisation de la carte Edahabia, a indiqué, lundi, un communiqué de l'AADL.

Ce service permettra aux locataires de logement de la formule location-vente, de régler leur loyer, via les systèmes d'e-paiement qui seront installés au niveau des bureaux de gestion existant dans les différentes cités AADL.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie, lancée par l'AADL, en matière de numérisation, à l'effet de rapprocher les prestations des bénéficiaires de logements de type location-vente, selon le communiqué.

Dans le cadre des préparatifs pour le lancement de ce service, le Directeur général de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi a tenu, lundi, une réunion avec la Directrice générale d'Algérie Poste, des responsables du même établissement, le Directeur général adjoint de la f iliale de gestion immobilière (GEST-IMMO), ainsi qu'avec la directrice du recensement et de l'information de l'AADL.Dans ce cadre, le DG de l'AADL a écouté un exposé présenté par le directeur Informatique et Sécurisation des réseaux, autour des modalités d'utilisation de cette technique et de règlement des loyers.

Ce service sera également disponible via une application téléchargeable sur le téléphone. Un système QR peut être également utilisé pour ce service, ou à travers le recours au prélèvement mensuel ou bien le paiement ordinaire au niveau des bureaux d'AP.