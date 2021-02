Le dispositif de demande et de retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire sera lancé officiellement lundi au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à Bir Mourad Rais, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Justice.

"Dans le cadre de la concrétisation de la modernisation des prestations judiciaires, adoptée par le ministère de la Justice en matière de simplification des démarches d'obtention à distance des documents de justice, il sera procédé au lancement officiel du dispositif de demande et de retrait à distance du casier judiciaire (bulletin N 3), lundi 15 février 2021, à partir de 10h00, au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à Bir Mourad Rais", lit-on dans le communiqué. Devenant désormais "entièrement électronique", ce service "épargnera au citoyen la contrainte du déplacement vers l'enceinte judiciaire, et ce au titre du programme de numérisation et de modernisation de la structure d'état civil et de l'amélioration du service public dans le secteur de la Justice".

Ce service, qu i vise également à " renforcer les mécanismes à même de rapprocher l'Administration du citoyen, figure parmi les plus importants axes prioritaires que le Gouvernement a tenu à concrétiser en matière d'e-gouvernance et de lutte contre la bureaucratie", indique-t-on dans le communiqué.