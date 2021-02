Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu dimanche au téléphone avec le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, du processus politique onusien pour la résolution de la crise libyenne.

"Les voies de relance du processus politique pour la résolution de la crise libyenne et le rôle de l'Algérie et des pays voisins dans le soutien de ces efforts pour la préservation de l'unité et de la souveraineté de ce pays frère, loin des ingérences étrangères, ont été au centre d'un entretien téléphonique que j'ai eu aujourd'hui avec le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis", a tweeté M. Boukadoum.