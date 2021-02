La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) renforcera, à partir de lundi, le trafic ferroviaire sur les grandes lignes dans le cadre de la reprise progressive de la circulation des trains de transport des voyageurs, a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué . Le société ferroviaire a annoncé la reprise du trafic ferroviaire sur la ligne Alger- Constantine-Annaba (Aller- retour), ainsi que l’ajout de deux trains sur la ligne Alger-Oran, aller et retour. La compagnie ferroviaire a fixé les horaires de la reprise des trains sur la ligne Alger-Constantine-Annaba comme suit: départ à 6h25, le samedi, lundi et mercredi. Annaba-Constantine-Alger : départ à 6h10 le dimanche, mardi et jeudi. Elle a mentionné que ces trains desserviront les gares des grandes villes, notamment: Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, El Eulma, Constantine, Skikda et Annaba. Pour la ligne Alger -Oran (Aller-retour) le départ est prévu à 6h10 et 14h00, avec arrêts dans les grandes gares. La SNTF a indiqué par ailleurs, que les relations assurées par des trains couchettes sont actuellement inte rrompues, en application du protocole sanitaire. Elle a également précisé que la circulation des trains dont les horaires coïncident avec les heures de confinement partiel à domicile, reprendra progressivement selon l’évolution de la situation sanitaire. "Cette reprise intervient après la décision des autorités publiques, de la reprise progressive et contrôlée de l’activité du transport inter-wilayas des voyageurs", a rappelé le communiqué. Pour plus d’informations, l'entreprise publique a appelé les usagers du train à ce rapprocher des gares SNTF, ou consulter son site web : www.sntf.dz.