Le secrétaire général (SG) du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebika, a appelé, dimanche dans la wilaya déléguée de Timimoun (Adrar), à faire connaitre aux jeunes la glorieuse histoire de leur pays, à travers le recueil de témoignages vivants sur l’âpre lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance.

M.Rebika s’exprimait, au troisième jour de sa visite de travail dans la wilaya, lors de sa visite d’un centre de tortures où les forces coloniales françaises exerçaient d’abominables exactions durant les interrogatoires de moudjahidine de la guerre de libération. Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’importance de l’écriture de l’Histoire pour lever le voile sur les crimes français, une mesure à même d’immuniser les générations futures et transmettre le message des Chouhada, a-t-il souligné lors de cette visite qui entre dans le cadre de la commémoration du 61ème anniversaire des explosions nucléaires françaises à Reggane (Adrar).

S’agissant de cette commémoration, M.Rebika a mis en avant les travaux du séminaire scientifique qui ont révélé les compétences scientifiques algériennes concernant le suivi de ce dossier avec des techniques modernes susceptibles de faire la lumière, sur la base de preuves scientifiques, sur ces crimes nucléaires, ainsi que sur la réhabilitation des zones affectées.

Lors de sa visite d’un centre de repos pour Moudjahidine, veuves de Chouhada et Ayants-droit, M.Rebika a indiqué qu’un travail est en cours au ministère de tutelle pour la réouverture de cette structure, dans le respect des mesures de prévention sanitaire contre la Covid-19. Le SG du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a visité, au terme de sa tournée de travail dans la wilaya déléguée de Timimoun, une exposition de travaux et produits de la femme rurale et de la femme au foyer, ainsi que des dispositifs d’emploi prévus pour l’accompagnement de cette catégorie de la société.