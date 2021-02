La plasticienne Nadia Cherrak expose, depuis samedi à la Galerie de Bab Ezzouar, ses nouvelles oeuvres réalisées, pour la plupart, durant le confinement sanitaire.

L'artiste a consacré dans ses tableaux la place de la femme dans la société amazighe où elle est considérée la clef de voûte de la famille tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Elle a donné à ses dessins une dimension esthétique représentant la forte présence de la femme dont les tâches tendent à séduire sa famille ainsi que sa participation dans les événements organisés à l'occasion de fêtes et autres.

L'homme était présent également dans l'un de ses tableaux de cette exposition intitulée "Once Upon a Time", où l'on voit l'homme, debout, entouré des autres membres de la famille. Dans les 25 tableaux exposés, l'artiste a voulu offrir un travail exceptionnel empreint de ses touches précises et a réussi à relier le passé au présent.

Née en 1965 à Tizi Ouzou, la plasticienne Nadia Cherrak a appris le dessin à la maison de Culture Mouloud Maameri dans la même ville.

Plus jeune, elle s'intéresse à la danse classique, une discipline qu'el le a pratiqué pendant plus de 8 ans. Elle est également diplômée de la faculté des sciences économiques.

L'exposition des nouvelles oeuvres de Nadia Cherrak se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain.