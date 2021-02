La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a ordonné dimanche un confinement de trois jours à Auckland (nord) après la découverte d'un nouveau foyer de contaminations au nouveau coronavirus.

Ce sont près de deux million d'habitants qui seront tenus de rester chez eux à compter de dimanche soir minuit.

Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles".

Mme Jacinda Ardern a annulé ses engagements à Auckland pour rentrer à Wellington afin de se tenir informée de la situation, selon des médias.

Un foyer de Covid-19 a été détecté ce week-end en Nouvelle-Zélande, où trois membres d'une même famille ont été testés positifs, dont une femme travaillant pour une entreprise de restauration desservant des vols internationaux.

La Première ministre néo-zélandaise a expliqué que ce confinement avait été décidé "par précaution, au cas où la souche de virus détectée serait une des plus transmissibles".

"La principale chose que nous demandons aux gens, à Auckland, est de rester chez eux pour éviter tout risque de propagation." La grande vi lle du nord sera par ailleurs isolée du reste du pays.

Les entrées et sorties d'Auckland seront ainsi fortement restreintes.

Le reste de l'archipel va passer au niveau 2 de l'alerte sanitaire, celui qui exige le port du masque dans les transports en commun et l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Les autorités cherchent à déterminer la source de contamination de la famille. "C'est encore une pièce du puzzle qui manque", a déclaré le ministre de la Santé Chris Hipkins, ajoutant que les autorités sanitaires cherchaient également "à savoir si le Covid-19 peut être ailleurs dans la communauté et s'il circule". La Nouvelle-Zélande avait enregistré plusieurs cas de Covid-19 il y a trois semaines, mettant fin à une période de plus deux mois sans aucune contamination.

Auckland a connu l'été dernier un confinement de deux semaines après l'apparition d'un foyer d'infection lié à un employé d'une chambre froide qui traitait des produits congelés importés.

Mais depuis, l'archipel n'a quasiment plus déploré de cas de contamination locale.

Le bilan du pays dans la lutte contre la Covid-19 a été salué à l'étranger, l'archipel totalisant moins de 2.000 cas depuis le début de la pandémie.

Au total, 25 décès ont été imputés au Covid-19.

La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières aux voyageurs étrangers depuis le mois de mars, et a imposé un confinement strict de cinq semaines au printemps dernier.