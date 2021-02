Le Royaume-Uni a enregistré 13.308 nouveaux cas d'infection au Covid-19, ce qui porte à 4.027.106 le nombre total de cas confirmés dans le pays, selon les chiffres officiels publiés samedi.

Le pays a également recensé 621 nouveaux décès liés au coronavirus.

Le nombre total de décès s'élève désormais à 116.908.

Samedi, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "optimiste" avant son annonce prévue le 22 février sur une "feuille de route" visant à assouplir le confinement en Angleterre.

M. Johnson a déclaré que son plan accorderait la priorité à la réouverture des écoles à partir du 8 mars, puis aux commerces de détail non essentiels et enfin aux lieux d'accueil.

"L'éducation de nos enfants est notre priorité numéro un, mais nous devons ensuite aller de l'avant, ouvrir également les commerces de détail non essentiels, puis, en temps voulu, lorsque nous le pourrons, avec prudence, bien sûr, nous voulons aussi ouvrir l'hôtellerie", a-t-il déclaré lors d'une visite à Billingham, dans le nord de l'Angleterre, où le nouveau vaccin Novavax sera fabriqué.