En effet, l'OM a bien profité de l'absence de l'Entente, dont le match face à la JS Saoura a été reporté à une date ultérieure en raison de sa participation en Coupe de la Confédération, et l'a emporté face au Nasria, se hissant par la même occasion sur la plus haute marche du podium, avec 27 points.

C'est l'infortuné Rabie Meftah qui a permis à l'OM d'ouvrir le score, en marquant contre son camp à la 16', avant que Houssam Khalfallah ne double la mise à la 27'.

La réaction des "Sang et Or" a été quasi immédiate, puisque Rachid Nadji a réduit le score dès la 36', mais l'excès de précipitation devant le but a fait que le score en reste là jusqu'au coup de sifflet final.

De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj a été mené à deux reprises au score, avant d'arracher l'égalisation à domicile face au NC Magra (2-2).

La lanterne rouge court toujours après sa première victoi re de la saison.

Après l'ouverture du score par Boubacar Soumana (23'), les "Criquets jaunes" ont égalisé une première fois par Sofiane Lacheheb (46'), avant de retomber dans leurs travers et de concéder un deuxième but devant Akram Demane (67').

Loin d'avoir abdiqué, et à force d'insister, ils ont fini par arracher le point du nul grâce à Toufik Zeghdane (82').

A l'instar du CABBA, et malgré l'avantage du terrain, le RC Relizane a trouvé toutes les peines du monde pour venir à bout de son adversaire du jour, la JSM Skikda, modeste avant-dernier au classement général (2-1).

Le RCR a dû attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir le score grâce à Abou Sofiane Balegh.

Ce n'est qu'à la 77' que Seif-Eddine Chettih a pu offrir un semblant de paix aux locaux, en inscrivant le deuxième but. Mais la réduction du score par Kheir-Eddine Merzougui à la 82' a vite redonné des sueurs froides au RCR qui a terminé le match avec la peur au ventre.

Finalement, les locaux ont réussi à préserver leur acquis jusqu'au coup de sifflet final, engrangeant au passage trois précieux points qui leur permettent de rejoindre le Paradou AC à la 10e place avec 17 points, au moment où la JSMS reste scotchée à l'avant-dernière place avec seulement huit unités.

Le bal de cette 13e journée s'était ouvert vendredi avec le déroul ement de trois rencontres, dont le PAC et surtout l'AS Aïn M'lila ont été les plus grands bénéficiaires.

En effet, si les "Pacistes" ont ramené un point de Sidi Bel-Abbès (0-0), l'ASAM a réussi à l'emporter au stade Omar-Hamadi face à l'USM Alger (1-0).

De son côté, le MC Oran n'a pas fait dans le détail en accueillant le mal-classé US Biskra, qu'il a littéralement atomisé (6-0).

Cette 13e s'achèvera avec le déroulement des quatre dernières rencontres inscrites à son programme, reportées à une date ultérieure en raison de la participation de l'ES Sétif, du CR Belouizdad, du MC Alger et de la JS Kabylie aux différentes joutes continentales.

Le MCA, le CRB et la JSK joueront à domicile, respectivement contre l'ASO Chlef, le WA Tlemcen et le CS Constantine, au moment où l'ESS est appelée à se déplacer chez la JS Saoura.