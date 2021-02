Cinq judokas (2 messieurs et 3 dames) représenteront l'Algérie au Grand Prix de Tachkent, prévu du 5 au 7 mars en Ouzbékistan, a appris l'APS dimanche auprès du Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne, Salim Boutebcha.

Il s'agit de Fethi Nourine et Abderrahmane Benamadi, respectivement chez les -73 kg et -90 kg (messieurs), ainsi que d'Amina Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78) chez les dames.

Les cinq représentants algériens prendront part à cette prestigieuse compétition avec l'objectif d'aller le plus loin possible, ce qui leur permettra de récolter un maximum de points et de conforter ainsi leur classement olympique. Le DTN a rappelé par ailleurs que le stage de la sélection nationale (messieurs), jumelé avec celui de son homologue tunisienne à Tikjda, dans la wilaya de Bouira, s'achève dimanche.

Un stage entamé le 4 février et qui, selon la même source, a été une "totale réussite", car les judokas engagés ont beaucoup progressé, aussi bien sur le plan physique que technique. "L'échange d'expérience a été très bénéfique pour les deux sé lections, et nos frères tunisiens ont été très satisfaits des différents moyens qui ont été mis à leur disposition", a-t-il conclu.