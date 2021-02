Quelque 500 policiers supplémentaires seront immédiatement déployés pour patrouiller sur le réseau de transport urbain de New York après quatre agressions au couteau en 24 heures, a annoncé samedi le préfet de police de la ville, Dermot Shea.

Ces incidents séparés sont survenus entre vendredi et samedi matin sur la ligne A du métro ou le long de ses stations, faisant deux morts, a précisé la police new-yorkaise lors d'un point presse.

Trois des incidents semblent être liés et toutes les victimes seraient des sans-abri, a-t-elle ajouté. Selon le quotidien local The Daily News, qui cite des sources policières anonymes, la police a arrêté samedi un suspect sans-abri et a retrouvé le couteau qui aurait été utilisé lors des incidents.

Le métro de New York est l'un des endroits où les sans-abri préfèrent passer la nuit ou gagner un peu d'argent.