Une caravane médicale de solidarité a été lancée samedi par la direction de la Santé et de la Population de Biskra en vue de prendre en charge les habitants des zones d'ombre des communes de l'est de la wilaya.

La caravane, dont le coup d'envoi a été donné par le wali, Abdallah Abi Nouar, sillonnera les zones rurales enclavées des communes de Zeribet El Oued, El Feidh et Khenguet Sidi Nadji, dans le cadre d'une initiative de solidarité visant à fournir des prestation de santé aux catégories sociales vulnérables, a indiqué le directeur de la Santé par intérim, Réda Djellouli.

Le staff médical de la caravane, composé de personnel paramédical, de médecins généralistes et de spécialistes, se rendra dans les zones d'ombre Zeribet Hamed, El Ouldja et Rouidjel ainsi que dans les endroits les plus reculées de la wilaya pour prendre en charge les besoins sanitaires de la population de ces localités.

Des consultations seront effectuées par les médecins de la caravane, spécialisés dans les maladies pulmonaires et respiratoires, en dermatologie, en maladies gastro-intestinales, en médecine inter ne, en maladies endocriniennes, diabète, pédiatrie et gynécologie, a fait savoir la même source.

Aussi, des prescriptions et des médicaments seront fournis aux patients examinés, tandis que les cas nécessitant un suivi ou une intervention chirurgicale seront transférés vers les établissements hospitaliers.

Dans le même contexte, des conseils et des orientations seront dispensés par le corps médical de cette caravane portant sur la prévention contre différentes maladies, dont la contamination par le coronavirus, a ajouté le responsable.

L'opération de solidarité, menée en coordination avec la société civile et le mouvement associatif, prévoit la distribution de colis alimentaires et d'aides au profit des familles de ces zones d'ombre, selon les organisateurs.