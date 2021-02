Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la 7ème sûreté urbaine de Bordj El Bahri, relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida, ont arrêté trois individus suspects dans une affaire de vol par effraction en flagrant délit, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'opération a été rendue possible suite à des patrouilles nocturnes intensives menées au niveau du territoire de compétence par les éléments de la septième sûreté urbaine de Bordj El Bahri, et précisément au niveau du quartier de Galloul, où un individu suspect a attiré leur attention et a tenté de fuire en voyant les policiers.

L'individu en question tentait en compagnie de deux autres individus de voler un magasin de vente de téléphones portables.

Par ailleurs, et dans le cadre de l'opération du contrôle périodique des activités commerciales menée par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, et en application des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les mêmes services de police ont pu grâce aux statistiques qu'ils ont enregistré au cours de la période allant du 01 au 07 février, prendre plusieurs mesures administratives légales relatives aux opérations de contrôle, au cours desquelles 2348 opérations de contrôle ont été menées dans les magasins ou les commerces, ainsi que 2238 opérations de contrôle par les services de police et le comité mixte de wilayas, tandis que 283 infractions ont été enregistrées.

Plusieurs mesures administratives ont également été prises, suite à ces infractions, à savoir :"269 mises en demeures et 14 procédures de fermeture immédiate des commerces", ajoute le communiqué.