Le gouvernement du Kenya a déposé une requête auprès du Fonds international du développement agricole (FIDA) pour obtenir une subvention de 656 millions de shillings (6 millions dollars) au profit de la filière pomme de terre, ont rapporté des médias locaux.

Cette enveloppe devrait permettre de renforcer la recherche et le développement de nouvelles variétés de pommes de terre afin de résoudre les problèmes rencontrés par le secteur.

Même si le pays est l’un des principaux producteurs africains de pomme de terre, il fait face à une pénurie de matériel végétal amélioré qui limite les rendements et l’empêche d’exploiter tout son potentiel.

Le pays ne produit que 6700 tonnes de semences par an alors que la demande avoisine les 30?000 tonnes.

Il compte essentiellement sur les importations de semences depuis les Pays-Bas et achète auprès des nations voisines comme la Tanzanie, des pommes de terre irlandaises pour répondre aux besoins de l’industrie de la transformation en frites et en flocons. "Si nous obtenons les fonds que nous sollicitons, nous serions capables de produire des semences et suffisamment de tubercules de grande qualité pour répondre aux besoins du marché?", indique Hamadi Boga, secrétaire d’Etat au ministère de l’Agriculture.

La valeur du marché des semences de pomme de terre est estimée à 6 milliards de shillings (55 millions dollars).

Dans le pays, la culture du tubercule s’étend sur plus de 120?000 hectares.