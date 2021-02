Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, le ministre a affirmé que "les exportations de pétrole et ses dérivés n'ont enregistré de baisse de 290.000 b/j comme rapporté par certains milieux", précisant que "les exportations de l'Algérie, en 2020, ont atteint 937.000 b/j de pétrole et 40 milliards mètres cubes de gaz, en dépit de la crise sanitaire".

Les exportations de l'Algérie engobent 677.000 b/j de pétrole brut et 80.000 b/j de condensat, soit 180.000 b/j de pétrole, a détaillé le ministre, soulignant que les recettes s'élèvent à 20,2 milliards dollars (USD), dont 13,2 milliards USD pour le pétrole et 7 milliard USD pour le gaz.

Fustigeant "les chiffres erronés" relayés par des médias étrangers, le ministre a déclaré que "la publication de ces chiffres, sans fondement, cache des intentions malveillantes".