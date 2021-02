Le ministère brésilien de la Santé a annoncé jeudi avoir enregistré 51.546 infections au nouveau coronavirus et 1.288 décès ces dernières 24 heures, ce qui porte les totaux respectifs à 9.765.455 et 237.489. Le pays d'Amérique du Sud est prêt à supprimer pour la première fois les célébrations et défilés traditionnels du carnaval de cette année, alors que toutes les activités seront annulées pour éviter les grands rassemblements dans les principales villes du Brésil. Depuis le début de l'année, la situation la plus grave s'est produite dans l'Etat de l'Amazonas (nord-ouest), où l'un des variants du nouveau coronavirus a été détecté.

Selon la Fondation de surveillance de la santé de l'Etat de l'Amazonas, 91% des cas enregistrés depuis le mois de décembre correspondaient au nouveau variant du coronavirus. Vendredi, des scientifiques venus de l'Institut de recherche de la Fondation Oswaldo Cruz ont rapporté que le variant P.1 détecté pour la première fois en Amazonas a été retrouvé dans cinq autres Etats.

Selon l'agence de presse officielle Agencia Brasil, l'un des objectifs des scientifiques est de comprendre la propaga tion de ces variants dans le pays et de déterminer si des mutations peuvent affecter la réponse vaccinale.