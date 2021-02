L'hôpital 60 lits d'Ouadhia (sud de Tizi-Ouzou) sera inauguré le 5 juillet prochain, à l'occasion de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué jeudi le wali, Mahmoud Djamaa.

Lors d'une entrevue avec les responsables en charge du projet, qui lui ont présenté un état de l'avancement physique des travaux, 95% en matière de génie civil et 82% au niveau du bloc pédagogique et laboratoire, M.

Djamaa a insisté sur "l'achèvement de l'ensemble des travaux au mois de juin pour permettre son inauguration à l'occasion de la commémoration de la double fête nationale de l'Indépendance et de la jeunesse".

Assurant suivre de près l'évolution des travaux d'ici là, il a instruit, sur site, le directeur local de la Santé (DSP), Mohamed Mokhtari, de veiller au suivi des travaux et de lui fournir un compte rendu hebdomadaire, ainsi que de "procéder au règlement de toutes les situations financières pendantes pour permettre l'avancement des travaux et de recourir, si nécessaire, à la résiliation et au choix d'autres entreprises en cas de constat de lenteur dans la cadence des travaux".

S'agissant de l'équipement et du personnel, le DSP a indiqué pour sa part que "le cahier des charges sera récupéré courant de la semaine prochaine auprès de la commission des marché et sitôt un avis d'appel sera lancé pour l'acquisition des équipements nécessaires".

Il a souligné que "la mise en marche des différents services interviendra graduellement en fonction de l'acquisition du matériel et de la disponibilité du personnel médical".

Lancés en 2014 pour un délai initial de réalisation de 37 mois, les travaux de réalisation de cet hôpital ont connu beaucoup d'arrêts pour divers raisons, dont le déplacement des lignes électrique de moyenne et basse tension, l'opposition de certains riverains et la longévité des procédures d'approbation des avenants.

Au village Ighil Imoula, le wali a inspecté l'avancement des travaux du projet de restauration et mise en valeur de la maison où fut tirée à la ronéo la déclaration du 1 novembre 1954, d'une valeur de 20 millions DA et qui sont à l'arrêt pour cause de manque de matériaux types.

Lors de cette visite, M. Djamaa a, également, inspecté plusieurs projets de proximité au niveau de plusieurs villages de la région et procédé à la mise en service du gaz naturel au profit de 515 foyers au niveau du village Ait Hellal et aux premiers essais d'une station de pompage d' eau devant servir 3 villages de la commune d'Agouni-Gueghrane.

Interpellé sur les oppositions bloquant la réalisation de certains projets d'utilité publique, comme pour le projet d'alimentation en gaz d'un village, il a assuré "privilégié la voie de la sagesse et la concertation avant d'enclencher les procédures juridiques".

"Nous avons pu régler bon nombre de situations conflictuelles du genre grâce à la concertation avec les élus locaux et les citoyens et nous maintenons cette méthode d'agir pour faire appel à la conscience et à la conviction des citoyens sur l'utilité de ces projets", a-t-il soutenu à ce propos.