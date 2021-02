Treize (13) établissements de santé sont impliqués dans la vaccination anti-covid-19 dans la wilaya d'Oran, alors qu'ils n'étaient que six au début de la campagne de vaccination lancée le 2 février en cours, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

La campagne de vaccination, qui concerne prioritairement le personnel de santé dans une première phase, avait démarré au niveau des grandes structures de la santé (EHU d'Oran et CHU d'Oran) en plus de quatre EPSP (Sénia, Mesreguine, Bir El Djir et Oran), puis a été élargie progressivement pour toucher d'autres communes, comme Ain Turck, Betéoua et Arzew, a indiqué le chargé de communication de la DSP, Youcef Boukhari.

La campagne de vaccination dans la wilaya d'Oran, dotée d'un premier quota du vaccin russe spoutnik V de 1.490 doses, a touché jusqu'à présent 720 travailleurs dans le domaine de la santé et 93 citoyens, a fait savoir le Dr Boukhari.

Le secteur de la santé dans la wilaya d'Oran compte près de 70.000 travailleurs, l'EHU d'Oran à lui seul en dénombre plus de 4.000, ce qui augmente l'attente des procha ins quotas pour la prise en charge de ce groupe prioritaire, relèvent des spécialistes.

Aucune information n'a été communiquée s'agissant du volume des prochains quotas de vaccins, leurs marques ou la date de leur réception, a assuré le Dr Boukhari. Le vaccin Spoutnik-V est administré en deux doses avec un intervalle de 21 jours, "ce qui laisse penser que les prochains quotas ne devrait pas tarder à arriver", a-t-il estimé.