Près de 65.000 personnels du secteur de la Santé, tout corps confondus, devront bénéficier d'une promotion en 2021, a fait savoir jeudi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid.

Présidant une journée d'études consacrée à "la simplification des procédures administratives et à la décentralisation de la décision", le ministre a affirmé qu'en réponse à la demande du ministère, le Gouvernement a pris une mesure spéciale relative au règlement de plusieurs revendications qui étaient en suspens".

Cette mesure spéciale concerne près de 65.000 personnels dans le secteur sanitaire, à savoir médecins, paramédicaux, sages-femmes, anesthésistes, dentistes et agents administratif et techniques, détaille le ministre.

Ces corps bénéficieront d'un avancement de grade, d'autant que certaines de ces promotions portent sur la question des grades en voie d'extinction qui doivent être adaptés à la situation administrative après la promulgation des statuts particuliers des corps de la santé, précise le ministre.

Plus explicite, M. Benbouzid a indiqué que " plusieurs corps bénéficieront de cette promotion, en 2021 et d'autres ultérieurement", ce qui permettra, a-t-il ajouté, de clore définitivement la liste de certaines revendications qui remontent à 2015".