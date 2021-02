Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur a procédé à l'application de plusieurs mesures dans le cadre de la décentralisation de la prise de décision, en vue de simplifier les procédures administratives conformément aux orientations des autorités publiques visant à mettre fin à la bureaucratie.

Présidant une journée d'études sur "La simplification des procédures administratives et la décentralisation de la prise de décision", Pr Benbouzid a souligné que le secteur sera, par le biais des structures sous tutelle, au service du citoyen et veillera à consolider la relation avec l'administration pour la décentralisation des services prodigués". Le ministre a estimé, dans ce sens, que "la simplification des procédures administratives et la décentralisation de la prise de décision ont impliqué la prise de plusieurs mesures concrètes, au titre d'une démarche visant "à faciliter l'interaction entre l'administration et les demandeurs de prestations", notant que lesdites procédures contr ibueront à améliorer le service public et à apporter les facilités administratives d'utilité publique, en ce sens qu'elles permettent à l'Etat d'évaluer la qualité du service prodigué au citoyen.

Le Gouvernement avait placé la simplification des procédures administratives parmi ses priorités, a-t-il rappelé, qualifiant l'intérêt voué à cet aspect de "vecteur stratégique pour promouvoir la transparence et mieux prendre en charge les préoccupations des citoyens".

Le ministre a salué, en outre, les mesures prises au niveau du secteur et le plan futur qui portera ses fruits à court terme.