Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a inspecté jeudi, lors de la deuxième journée de sa visite à la 5ème Région militaire à Constantine, des unités de fabrication militaire à Khenchela et à Batna, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la matinée de jeudi, deuxième jour et au niveau de la wilaya de Khenchela, le Général de Corps d'Armée a inspecté plusieurs unités de fabrication militaire, à l'instar de la société +Nimr-Algérie+, spécialisée dans la fabrication des véhicules +Nimr+, ainsi que l'Etablissement des Constructions Mécaniques de Khenchela (ECMK), qui prend en charge la fabrication des armes légères, où il a suivi un exposé présenté par le directeur de l'établissement avant d'inspecter les différentes chaînes de production et d'industrialisation", précise le communiqué.

"Seriana, dans la wilaya de Batna, était la dernière étape de cette visite, lors de laquelle le Général de Corps d'Armée a inspecté l'Etablissement des réalisations industrielles Seriana (ERIS), spécialisé dans la fabric ation des munitions outre les groupes électrogènes, et s'est enquis des différentes chaînes de production de cet établissement", ajoute la même source.

Le chef d'Etat-major de l'ANP "a saisi cette opportunité pour souligner que l'objectif essentiel que nous œuvrons à atteindre est l'amélioration en permanence des connaissances et du savoir-faire de l'ensemble des cadres et des personnels, de s'efforcer sans répit et avec dévouement à préserver, développer et promouvoir les importants acquis et de contribuer avec efficacité à l'optimisation en continu, du niveau de notre industrie militaire, notamment les constructions mécaniques avec toutes leurs spécialités, qui ont permis de garantir un important nombre de postes d'emploi, et contribué grandement à la satisfaction des besoins de nos forces armées et au renforcement des efforts de l'économie nationale", souligne le communiqué du MDN.

Le général de corps d'armée avait inspecté mercredi après-midi, au premier jour de sa visite à la 5ème Région militaire à Constantine, l'EPIC/Complexe de Développement de l'Industrie Mécanique à Aïn Smara, "RHEINMETAL Algérie, où "il a saisi l'opportunité pour encourager les cadres et personnels de ce complexe, considéré comme étant une unité industrielle majeure prometteuse, en leur soulignant qu'ils peuvent être fiers des acquis importants réalisés jusque-là, en ce qu'ils témoignent des progrès de l'ANP et ses différentes composantes ne cessent d'enregistrer dans ce domaine stratégique", ajoute la même source.