Plus de 14.500 mosquées ont été rouvertes à travers l'ensemble du territoire national, depuis le début du mois de janvier dernier dans le cadre de l'allègement des mesures de confinement, arrêtées par les autorités pour endiguer la propagation du covid-19, a affirmé jeudi un responsable au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

"Quelque 14.505 mosquées ont été rouvertes, en mettant en place un protocole sanitaire strict, depuis le début du mois de janvier dans le cadre de l'allègement des mesures de confinement décidées pour endiguer la propagation de la Covid-19", a précisé à l'APS le directeur de l'orientation religieuse, Mohand Azzoug.

Rappelant que "la réouverture, en deux étapes, a concerné les mosquées pouvant accueillir plus de 1.000 fidèles puis 500", il a fait savoir que "près de 4.000 autres mosquées, de moindre capacité d'accuil, restent fermées en attendant une réouverture progressive".

Le nombre de mosquées au niveau national s'élève à 18.449, dont 68 nouvelles ouvertes durant l'année écoulée. Concernant les écoles coraniques, M. Azzo ug a fait état de l'ouverture de 2004 écoles à ce jour, ainsi que 7.659 classes coraniques et 302 Zaouïa, depuis janvier dernier.

Dans le cadre du protocole sanitaire, il a été décidé l'utilisation de 50% de la capacité d'accueil des écoles coraniques et des Zaouïas, à travers un dispositif de groupes, ajoute le même responsable soulignant l'aménagement du reste des écoles à ouvrir progressivement sur la base d'autorisations d'ouverture accordées par les walis, sous la supervision du Comité ministériel pour l'ouverture des mosquées et écoles coraniques. Concernant le mois sacré et la prière des "Tarawih", M. Azzoug a indiqué que la question "n'a pas encore été tranchée" et "la décision restera tributaire de l'évolution de la situation épidémiologique". "Même si une amélioration notable est enregistrée ces derniers temps, cela ne permet pas de dire si oui ou non la prière des "Tarawih" aura lieu durant le Ramadhan de cette année", a-t-il expliqué.

M. Azzoug a fait état, dans le même sens, d'un "document" en préparation par la tutelle pour l'organisation, à titre exceptionnel, des mosquées pendant le mois sacré, conformément aux mesures sanitaires et préventives pour contrer la propagation du nouveau Coronavirus.

Evoquant une intensification des efforts pour préparer les mosquées à accueilli r les fidèles, il a fait savoir que les Conseils scientifiques relevant du ministère à travers les wilayas travaillaient à l'élaboration de dépliants sur les dispositions religieuses en lien avec la pandémie durant le mois de jeûne.